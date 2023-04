PSG - Messi : La nouvelle bombe de la presse espagnole

Arnaud De Kanel

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas clarifié son avenir. Les représentants de l'Argentin ont discuté avec le PSG qui pensait avoir fait le plus dur mais tout a changé. Désormais, La Pulga serait plus proche que jamais d'un retour au Barça. D'ailleurs, il a atterri en Catalogne samedi soir et son passage risque d'agiter l'actualité barcelonaise.

Que décidera Lionel Messi pour son avenir ? Partira ? Ne partira pas ? Le mystère s'épaissit au fil des jours mais une tendance commence à se dégager. Lassé des critiques de ses propres supporters, l'Argentin souhaiterait revenir au FC Barcelone. Encore très attaché à la ville catalane, Messi y a débarqué samedi soir et logiquement, il est question de son transfert.

PSG : Messi prépare un coup en secret avec sa famille https://t.co/M8L61dgMgm pic.twitter.com/QttAPc5ykM — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

Les Messi sont arrivés à Barcelone

Après avoir fait le boulot à Angers, Lionel Messi a profité des quelques jours de repos octroyés par Christophe Galtier pour partir en vacances à Barcelone. Son retour en Catalogne n'est pas passé inaperçu, d'autant plus au vu du contexte actuel.

Messi agite Barcelone

Le journaliste Gerard Romero note qu'il faudra suivre avec attention ce qui se passera dans les prochains jours à Barcelone du fait de la venue de Lionel Messi. Selon ses informations, il pourrait bien y avoir du mouvement dans les jours à venir. Affaire à suivre...