Le PSG veut boucler un transfert, il dit non

Après avoir fait toute sa carrière à Valence, Carlos Soler a quitté son pays natal l’été dernier pour s’engager avec le PSG. Christophe Galtier lui a donné sa chance à plusieurs reprises mais l’international espagnol n’a jamais vraiment convaincu. Luis Campos chercherait déjà à s’en séparer mais Soler, lui, veut rester.

L'été dernier, le PSG a focalisé son recrutement sur le milieu de terrain. Le dernier jour du mercato, c'est Carlos Soler qui a posé ses valises à Paris. Après avoir passé toute sa carrière à Valence, l'international espagnol a fait le grand saut pour s'engager avec le PSG. Un transfert qui est loin de faire l'unanimité.

Carlos Soler, une saison loin d’être marquante

Pas venu pour être un titulaire indiscutable, Carlos Soler a eu sa chance à plusieurs reprises. Le milieu de terrain espagnol était même titulaire en huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Mais hormis quelques buts en championnats, Carlos Soler n’a jamais fait son trou au PSG.

Il veut rester au PSG