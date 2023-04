Lâché par le PSG, son retour est imminent

Arnaud De Kanel

En fin de saison passée, Le PSG avait décidé de se séparer de Mauricio Pochettino afin de le remplacer par Christophe Galtier. Un choix logique au vu des dernières semaines difficiles de l'Argentin à Paris, guide d'un vestiaire meurtri après le match face au Real Madrid. Près d'un an après son licenciement, Pochettino s'apprête à retrouver un banc.

Arrivé au PSG dans la peau d'un entraineur finaliste de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino est reparti avec l'étiquette de celui qui aura subi une terrible remontée contre le Real Madrid de Karim Benzema. Après ce match, il avait totalement perdu la main de son vestiaire mais surtout la confiance de ses dirigeants qui l'avaient licencier en fin de saison. Mais voilà, un club a décidé de lui faire confiance.

Pochettino va signer avec Chelsea

Le retour de Mauricio Pochettino sur un banc de touche se précise. D'après les informations de MARCA , tout serait quasiment bouclé entre l'entraineur argentin et Chelsea. Il ne reste plus que quelques détails à régler, notamment au niveau du staff que Pochettino souhaite emporter avec lui, et l'accord sera total puisque les détails de son contrat sont fixés.

Officialisation imminente

Le quotidien espagnol ajoute que Mauricio Pochettino est celui qui a le plus convaincu les dirigeants londonien. Il a devancé Julian Nagelsmann, licencié par le Bayern Munich. L'officialisation de sa venue à Chelsea devrait arriver dans les prochains jours.