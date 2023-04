PSG : Le silence exigé à cause du scandale Galtier ? La mise au point

Thibault Morlain

Pour le moment, c'est parole contre parole entre Christophe Galtier et Julien Fournier pour ce qui est du scandale raciste qui implique l'entraîneur du PSG. Bien évidemment, on aimerait que les joueurs de l'OGC Nice, au courant de la vérité, sortent du silence, ce qui n'est toutefois pas le cas. Didier Digard a alors tenu à rétablir les choses à propos de cette communication.

Les joueurs de l'OGC Nice ont-ils interdiction de parler du scandale Christophe Galtier devant les journalistes ? Pour le moment, le vestiaire des Aiglons se montre peu bavard pour ce qui est d'évoquer leur ex-entraîneur et cette affaire qui secoue le football français. Concernés, les joueurs niçois pourraient pourtant faire la lumière sur cette histoire et apporter des réponses très attendues.

PSG - Galtier : En plein scandale, de nouvelles accusations tombent https://t.co/wDKozht1xa pic.twitter.com/QZIJsoCkWi — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

« Je n'ai rien à vous dire »

En conférence de presse ce mercredi, Didier Digard a répondu aux questions concernant la communication autour de cette affaire Christophe Galtier. Et l'entraîneur de l'OGC Nice a expliqué qu'il n'avait aucune interdiction : « Il n'y a pas de contre-indication. Le problème c'est que vous voulez résoudre l'enquête avant la justice. Cela ne me dérange pas de répondre à vos questions mais je n'ai rien à vous dire ».

« Laissons faire la justice »