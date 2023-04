PSG : Il annonce le départ de Messi en direct

Thibault Morlain

Depuis plusieurs mois maintenant, l'avenir de Lionel Messi fait l'objet de nombreuses rumeurs. En fin de contrat au PSG, l'Argentin est annoncé de retour au FC Barcelone. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Selon les dires de Daniel Riolo, ça serait acté, Messi s'en ira du PSG à l'issue de la saison.

Alors que le PSG planche déjà sur la saison prochaine, l'une des interrogations concerne la présence ou non de Lionel Messi au sein de l'effectif. L'Argentin est en fin de contrat et pour le moment, une prolongation semble encore lointaine. De quoi faire rêver le FC Barcelone à propos d'un possible retour de Messi. Et ce scénario semble se renforcer...

PSG : Comparé à une légende, Mbappé se fait fustiger https://t.co/Ebqcc6LEWP pic.twitter.com/s0KAKJKPm7 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

« C'est fini »

Quid donc de l'avenir de Lionel Messi ? Au micro de RMC , Daniel Riolo a lâché une grande annonce. Il a alors acté le départ de l'Argentin du PSG : « On sait qu’il veut partir, il n’en a jamais eu rien à faire d’être là. Ce club ne l’intéresse pas, rien ne l’intéresse ici... qu’il retourne à Barcelone ou à Newell’s, où il veut. C’est fini ».

« Il a fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses du PSG »