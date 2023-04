Il annonce un incroyable ménage au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison plus que décevante, le PSG compte bien se renforcer afin d’avoir un effectif capable de rivaliser avec les meilleurs clubs européens. Cependant, Daniel Riolo jette un gros froid sur le recrutement parisien et assure que le PSG devra avant tout vendre, ce qui ne sera pas simple du tout.

Le mercato du PSG s'annonce très chaud. Et pour cause, Luis Campos sera attendu au tournant et cherchera notamment à recruter un grand nom en attaque. Comme révélé par le10sport.com, Rafael Leao plait grandement au conseiller sportif du PSG. Les pistes menant à Harry Kane, Randal Kolo Muani ou encore Victor Osimhen ont également circulé. Mais pour Daniel Riolo, rien ne sera possible sans ventes.

«Cela va être très compliqué de vider le vestiaire»

« Kolo-Muani pisté par le PSG ? Tout le monde est pisté par le PSG mais il va déjà falloir s’occuper de tous les mecs qui vont revenir de prêt. Cela va être très compliqué de vider le vestiaire, il va falloir sortir Ekitike, Monsieur 35 millions d’euros qui a servi à rien du tout », s’agace le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot avant de poursuivre.

Riolo inquiet pour le mercato du PSG