Une nouvelle star attendue, le PSG promet un incroyable transfert à Messi

Annoncé sur le départ, Lionel Messi pourrait encore rester au PSG contrairement à ce qu'a pu récemment révéler la presse espagnole. Le club de la capitale est à ce jour le seul à être concrètement passé à l’action, en proposant du lourd au septuple Ballon d’Or si l’on en croit les informations d’OK Diario.

L’Espagne s’enflamme pour Lionel Messi. Ces dernières semaines, l’international argentin du PSG fait les gros titres alors que son contrat arrive à expiration avec le club de la capitale. Le FC Barcelone ne cache plus son intérêt pour le septuple Ballon d’Or et cherche un moyen de le rapatrier, malgré ses difficultés financières. Pour autant, le PSG reste en course.

PSG : Le départ de Messi est réclamé, la réponse de Doha https://t.co/shraGNXLiS pic.twitter.com/MpNWLQrFdq — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Le PSG reste en course pour Messi

Si les discussions entre le PSG et le camp Messi tournent au ralenti depuis plusieurs mois, une prolongation du champion du monde reste possible. Selon Florent Torchut, journaliste à France Football et auteur de " Lionel Messi - Le Roi Léo ", le PSG est toujours le premier choix du principal intéressé. Comme le rappelle OK Diario , les Parisiens sont d’ailleurs les seuls à l'heure actuelle à être concrètement passés à l’action avec une offre solide.

L’arrivée de Kane annoncée à Messi ?