Le PSG doit-il céder à toutes les demandes de Messi ?

En fin de contrat, Lionel Messi semble ouvert à une prolongation au Paris Saint-Germain... mais à ses conditions ! L’entourage du joueur aurait en effet réclamé une revalorisation salariale, alors qu’il fait déjà partie des joueurs les mieux payés du club et d’Europe et qu’il sort d’une saison en demi-teinte, en dépit de la Coupe du monde raflée avec l’équipe d’Argentine. Ainsi, les doutes se multiplient sur son avenir.

Quand on a un joueur comme Lionel Messi, on cherche souvent à le garder le plus souvent possible. Pourtant, il a montré certaines lacunes évidentes ces derniers mois sous les couleurs du PSG, avec notamment un remplacement et un effort collectif inexistant qui lui est très souvent reproché. Ainsi, les questions sur son avenir se font de plus en plus nombreuses...

Le PSG et Lionel Messi n'ont pas les mêmes objectifs

Surtout parce qu’une prolongation de Lionel Messi, pourrait couter très cher au PSG. Le Parisien a en effet révélé que l’Argentin, qui fait partie des plus gros salaires du football européen avec plus de 30M€ net par an, aurait réclamé une revalorisation pour signer son nouveau contrat. Problème, c’est justement l’inverse de ce que voulait le PSG, qui visait plutôt à une baisse de sa masse salariale cet été.

Le Qatar de moins en moins chaud ?