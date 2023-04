Le PSG fait une offre «ridicule», elle dénonce

Thibault Morlain

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG est engagé dans un bras de fer avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes. La guerre est déclarée entre Nasser Al-Khelaïfi et Anne Higaldo. Et voilà que cette dernière en a remis une couche ce vendredi, se lâchant sur les Qataris et l'offre ridicule proposée pour acheter l'enceinte parisienne.

Souhaitant agrandir le Parc des Princes, le PSG veut acheter l'enceinte parisienne avant cela. Mais encore faut-il trouve un accord avec la Mairie de Paris et ça bloque à ce niveau. Anne Hidalgo n'entend pas lâcher du lest face à Nasser Al-Khelaïfi et elle l'a encore montré ce jeudi au micro de RFI .

« Le club a proposé 38M€ »

« On est dans un pays où l'état de droit fonctionne, il y a des procédures. Il y a des prix qui doivent être fixés et doivent correspondre au bien. Quand, à l'issue de tout un processus durant lequel on a discuté et essayé d'évaluer ce que pouvait être le prix du Parc des Princes, le club a proposé 38 millions d'euros... je pense que le mot 'ridicule' est celui qui convient », a lâché Anne Hidalgo.

« Pour vendre, il fallait d'abord qu'il y ait respect des règles »