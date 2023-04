Révolution historique, le PSG s'explique

Thibault Morlain

Devant l'inflexibilité de la Mairie de Paris pour la vente du Parc des Princes, le PSG étudie donc d'autres options pour son futur stade. Parmi celle-ci, il y a le rachat du Stade de France. Le club de la capitale s'est alors porté candidat pour reprendre l'enceinte basée à Saint-Denis et dans un mail adressé à ses salariés, le PSG s'est expliqué concernant cette possible reprise du Stade de France.

Alors qu'on a eu l'habitude de voir jouer le PSG au Stade de France en finale en Coupe, à l'avenir, cela pourrait être beaucoup plus régulier. En effet, l'enceinte basée à Saint-Denis pourrait devenir la résidence du club de la capitale. Aux dernières nouvelles, le PSG est candidat au rachat du Stade de France afin d'enfin avoir un stade à la hauteur de ses ambitions en terme de capacité alors que les Qataris n'arrivent pas à racheter le Parc des Princes, étant bloqués par la Mairie de Paris et Anne Hidalgo.

« Nous souhaitons nous offrir une liberté »

Le PSG s'est donc positionné pour racheter le Stade de France et s'est expliqué en interne. RMC s'est procuré un mail envoyé aux employés du club de la capitale dans lequel il est détaillé le pourquoi d'une telle décision : « La maire de Paris a récemment fait volte-face et refuse désormais publiquement de céder l'enceinte parisienne (le Parc des Princes), ce qui place le Paris Saint-Germain dans une position difficile et nous oblige à étudier d’autres solutions. À travers cette démarche, nous souhaitons nous offrir une liberté, celle de pouvoir effectuer, le moment venu, le meilleur choix possible après avoir exploré avec rigueur toutes les possibilités ».

« Enraciner le club pour de longues années dans un stade à la hauteur des ambitions »