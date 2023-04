Le Qatar a un énorme projet, il dézingue le PSG

Thibault Morlain

Cela fait de longs mois que le PSG est engagé dans une bataille avec la Mairie de Paris concernant le rachat du Parc des Princes. Bloqués, les Qataris pourraient alors prendre une décision radicale en décidant de changer de stade pour aller... au Stade de France. Un incroyable projet qui fait énormément réagir. Mais voilà que ce déménagement du PSG est loin de faire l'unanimité.

Jusqu'à aujourd'hui, on a toujours connu le PSG au Parc des Princes. Le stade est lié au club de la capitale, mais d'ici peu, cela pourrait ne plus être le cas. En effet, afin de moderniser et agrandir l'enceinte sportif, le Qatar cherche à racheter le Parc des Princes. Problème, ça bloque avec la Mairie de Paris et ce conflit pourrait amener le PSG à déménager. Dernièrement, il a alors été révélé que les Qataris allaient se positionner pour racheter le Stade de France.

« Il est impersonnel, froid, sans âme »

Du Parc des Princes au Stade de France pour le PSG ? Jérôme Alonzo n'est clairement pas. Et pour Le Monde , l'ancien gardien parisien a clairement fait entendre son opposition à ce projet : « Le Parc est un patrimoine fantastique, même si je suis conscient du fait qu’il a un côté obsolète par rapport aux concurrents du PSG. Il doit s’améliorer, mais ne nous faisons pas croire qu’il faut aller au Stade de France pour aller mieux! Le Stade de France, il n’y a pas un stade en Europe à la conception aussi antinomique pour un club résident. Il n’y a rien qui va. Il est impersonnel, froid, sans âme. C’est compliqué pour y aller et pour en revenir. Et il y a une piste d’athlétisme… Quand on voit le fiasco de la dernière finale de la Ligue des champions, on peut se demander ce qu’il pourrait se passer au premier clasico ou au premier PSG-Lyon organisés là-bas ».

« Le PSG, c’est le Parc »