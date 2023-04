Le PSG tient un crack, son incroyable double vie révélée

La rédaction

Parfois pointé du doigt pour sa mauvaise gestion de ses grands espoirs, le PSG a vu l’éclosion de plusieurs pépites cette saison. Outre El-Chadaille Bitshiabu (17 ans), Warren Zaïre-Emery né en 2006, a battu tous les records de précocité possible à Paris. Mais si le club parisien tient sûrement un diamant brut en la personne du jeune milieu de terrain, ce dernier doit également se concentrer sur ses études.

Il n’a que 17 ans, mais est déjà l’un des chouchous du Parc des Princes. Warren Zaïre-Emery a bluffé son monde en devenant le 6 août dernier, le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à disputer un match officiel. Depuis, le natif de Montreuil n’a cessé de battre ces records de précocité un à un. Face au Stade Rennais en janvier, il devient cette fois-ci, le plus jeune joueur à être titulaire pour le club parisien. Enfin, lors du match aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, il devient alors le plus jeune joueur de l'histoire de la compétition à débuter un match à élimination directe.

Warren Zaïre-Emery l’affirme, les études sont essentielles

Tous ces accomplissements ne doivent pas faire oublier que Warren Zaïre Emery n’a que 17 ans. Comme le révèle le Parisien , le Titi prépare en coulisses son bac de français qui aura lieu à la fin de la saison. Actuellement en première STMG, dans la même classe qu’un certain Ethan Mbappé, le jeune milieu de terrain évoquait récemment sur M6 , sa volonté de finir diplômé : « C’est un peu comme le foot, on a tous des objectifs bien précis. Je veux mon bac un peu comme tout le monde ici je pense. Avoir des diplômes et réussir à l’école, c’est un plus » .

Warren Zaïre-Emery, un garçon « plus mature » que les autres