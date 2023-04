Mbappé : Incroyable, le PSG lâche la date de son départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé comme l'un des trios les plus impressionnants, la MNM composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé laissera un goût amer dans la bouche des supporters parisiens, qui en attendaient beaucoup plus. Le PSG envisage de disloquer ce trio et Lionel Messi devrait en faire les frais. Ce ne devrait pas être le cas de Kylian Mbappé, dont l'avenir semble tout tracé.

La MNM, c'est terminé. Constitué en août 2021 après l'arrivée de Lionel Messi au PSG, ce trio offensif composé de l'international argentin, Neymar et Kylian Mbappé devrait être disloqué dans les prochaines semaines. « Au PSG, on est convaincu que la MNM ne fonctionnera pas sur la durée. Ça vient valider la crainte en interne que ces trois-là ne peuvent pas jouer ensemble » a avoué le journaliste du Parisien Dominique Séverac. Mais qui pourrait en faire les frais ? Le choix est évident pour Arnaud Hermant.

Lâché par le Qatar, il peut détruire les rêves de Mbappé https://t.co/z6r8qGGpsK pic.twitter.com/9dccuIVC7L — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Mbappé restera au cœur du projet sportif

« Je pense que la volonté est que Neymar et Messi partent . Avec Leo, je pense que la tendance est déjà claire et il semble qu'il partira parce que c'est sa volonté, mais 'Ney' ne veut pas partir et il a aussi un contrat jusqu'en 2027, donc je vois son départ comme presque impossible et pour moi il va continuer au club avec Mbappé » a déclaré le journaliste de L'Equipe dans un entretien à Marca.

Le PSG livre une première tendance dans ce dossier