Parti du club, il prépare ses retrouvailles avec une star du PSG

Thomas Bourseau

Achraf Hakimi semble être intouchable au PSG, mais la presse anglaise affirme qu’en cas d’offre jugée suffisamment satisfaisante, le Marocain sera vendu cet été. Mauricio Pochettino n’aurait qu’un mot à dire pour le retrouver à Chelsea.

La révolution du PSG semble être pour cet été. Tout d’abord, le projet du comité de direction du club de la capitale serait de démanteler la MNM composée de Kylian Mbappé, de Neymar et de Lionel Messi. En parallèle, le recrutement d’un attaquant de pointe de renom figurerait tout en haut de la to do list du PSG.

Une vente surprise d’Achraf Hakimi programmée au PSG ?

Néanmoins, un autre dossier chaud reviendrait sur la table pour Luis Campos. Le conseiller football du PSG est parvenu à momentanément se séparer de divers indésirables l’été dernier par le biais de prêts. D’après Le Parisien et L’Equipe, le plan du PSG serait de définitivement se débarrasser des joueurs en question. Et certaines stars ne seraient pas intouchables selon TEAMtalk , à commencer par Achraf Hakimi.

PSG : Le départ de Messi est réclamé, la réponse de Doha https://t.co/shraGNXLiS pic.twitter.com/MpNWLQrFdq — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Pochettino doit donner son feu vert à Chelsea pour Hakimi