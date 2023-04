Le PSG veut régaler Kylian Mbappé, c’est minimum 150M€

Axel Cornic

Kylian Mbappé devrait rester au Paris Saint-Germain au moins une saison de plus... mais avec qui ? Le Champion du monde français pourrait en effet voir Lionel Messi et Neymar le quitter lors du mercato estival et au sein du club de la capitale, on s’active déjà pour trouver des nouveaux renforts. L’un des noms évoqués au PSG est notamment celui de Rafael Leao, que Luis Campos connait très bien.

Cet été pourrait marquer la fin de la MNM, puisque les départs de Lionel Messi et de Neymar semblent de plus en plus probables. Ainsi, Kylian Mbappé pourrait voir des nouveaux visages débarquer à ses côtés, avec Luis Campos qui a déjà une petite idée.

Transfert à 150M€ au PSG, une offre va partir https://t.co/1qmr9c1rVD pic.twitter.com/wAVuOLr3sA — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Le PSG prêt à miser sur Rafael Leao

Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que l’architecte du PSG souhaite recruter l’une de ses grandes trouvailles lors de son passage au LOSC, avec Rafael Leao. Ce dernier a littéralement explosé en Serie A, devenant l’un des attaquants les plus suivis d’Europe.

Milan tape du poing sur la table