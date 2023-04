PSG : Après Zidane, un nouveau conflit éclate avec le Qatar

La rédaction

Propriétaire du PSG, le Qatar n'hésite pas à mettre son grain de sel dans les affaires de la direction sportive. Il y a quelques mois, Doha avait insisté pour faire venir Zinédine Zidane contre le gré de Nasser Al-Khelaïfi. Bis repetita avec Luis Campos, cette fois-ci pour le profil du prochain attaquant parisien

Propriétaire du PSG depuis plus de dix ans, le Qatar n'hésite pas à se mouiller dans certains dossiers jugés prioritaires. C'était le cas, par exemple, l'année dernière lorsqu'il a fallu remplacer Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Comme annoncé par le 10Sport.com, Doha avait fait le forcing pour mettre la main sur Zinédine Zidane, libre de tout contrat. Des efforts, qui n'ont pas suffi à attirer le champion du monde 1998. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi avait une autre idée en tête.

Le Qatar s'était opposé à Nasser Al-Khelaïfi

Selon l'agent historique de Thiago Motta, le président du PSG avait tenté de rapatrier son client. « L’an dernier et il y a deux ans, il était tout proche d’entraîner le PSG. Al-Khelaïfi le voulait, c’est la vérité, et ce ne serait pas trop tôt, il connaît tout du PSG. Sur le terrain et en dehors. Tout » avait déclaré Dario Canovi. Une situation, qui s'était répétée en début d'année lorsqu'il a fallu évoquer la continuité de Christophe Galtier. Encore une fois, l'Emir du Qatar avait ciblé Zidane, mais Al-Khelaïfi souhaitait miser sur Thomas Tuchel, aujourd'hui au Bayern Munich.

Un nouveau conflit éclate avec Campos