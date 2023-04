Le PSG se lance dans une révolution historique, un premier cap est franchi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans l'impasse, le Qatar a l'intention de procéder à un changement majeur au PSG. Les dirigeants du PSG souhaitent devenir propriétaire de leur propre stade, mais la Mairie de Paris, propriétaire du Parc des Princes, freine les ambitions du club, qui envisage un déménagement au Stade de France. Ce jeudi, cet intérêt va devenir concret puisque la direction devrait déposer son projet de rachat.

Désireux de propriétaire du Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi perd ses nefs. La Mairie de Paris, qui possède la propriété du stade, refuse de le céder à la direction du PSG. « C'est une position ferme et définitive. Il s'agit d'un patrimoine exceptionnel des Parisiens » avait prévenu Anne Hidalgo, maire de la ville. De quoi agacer profondément Nasser Al-Khelaïfi, qui n'a pu s'empêcher de brandir la menace d'un départ. « On ne peut pas rester dans ces conditions au Parc des Princes (...) s'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part. J'adore le Parc des Princes, je l'ai toujours défendu, c'est le cœur du PSG. S'ils sont raisonnables, on restera pour toujours au Parc. Mais nous sommes dans une situation qui n'est plus possible » avait déclaré le président du PSG en décembre dernier.

Le PSG va déposer un dossier ce jeudi

Selon les informations de RMC Sport, la volonté première du PSG est de rester au Parc des Princes, mais les négociations avec la Ville de Paris sont au point mort. Une situation, qui pousse le Qatar à envisager diverses options, notamment celle d'un déménagement au Stade de France. Ce jeudi, la direction devrait déposer un dossier préliminaire pour rendre ce projet plus concret. Le début d'un long parcours pour le Qatar.

Une longue phase débute pour le PSG

Dans un second temps, l'Etat devrait réunir l'ensemble de ces dossiers et faire une première sélection. Une seconde phase, qui devrait s'ouvrir en juin et se clore en octobre prochain. Les candidats devront, alors, détailler leur projet et évoquer leur plan. L'Etat aura le dernier mot dans ce dossier et sélectionnera le candidat le plus légitime.