Bonne nouvelle pour le PSG avec Mourinho

Parmi les noms qui reviennent pour être le futur entraîneur du PSG, on retrouve notamment celui de José Mourinho. Aujourd'hui à l'AS Rome, le Portugais pourrait être la solution aux maux parisiens. Et voilà que le club de la capitale aurait de plus en plus de raisons d'y croire avec Mourinho. Explications.

Aujourd'hui en poste sur le banc du PSG, Christophe Galtier peut envisager une deuxième saison à Paris comme le10sport.com vous l'a révélé. Mais l'épée de Damoclès reste présente au-dessus de sa tête. Le remplacement de Galtier est toujours un sujet qui fait parler et il est notamment question d'un intérêt du PSG pour José Mourinho (AS Rome).

Mourinho attend le Real Madrid

Direction le PSG pour José Mourinho ? D'autres offres pourraient toutefois le détourner d'une arrivée au Parc des Princes. Récemment, la presse italienne assure que le Special One ne dirait pas non à un retour à Chelsea ou au Real Madrid. Mais encore faut-il que des offres arrivent et cela ne devrait pas être le cas pour les Merengue.

La réponse est connue