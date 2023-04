L’OM s’est fait arnaquer sur le mercato, la terrible annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsque l’OM recrute Luis Henrique en provenance de Botafogo, le jeune brésilien est alors présenté comme un crack. Néanmoins, il va rapidement s’avérer beaucoup moins prometteur que prévu, et sera même prêté. De retour à Botafogo, il peine à s’imposer dans son club formateur ce qui pousse le journaliste Marcelin Chamoin à dresser un constat accablant.

Il est l'un des premiers coups de Pablo Longoria à l'OM. Arrivé pour environ 8M€, Luis Henrique était présenté comme un grand crack pour le futur. Cependant, le jeune attaquant brésilien n'a jamais confirmé, et alors qu'il est prêté à Botafogo, cela ne s'arrange pas pour Luis Henrique comme le raconte le journaliste de Lucarne-Opposée Marcelin Chamoin.

«Quand l’OM l’achète, c’était déjà cher»

« Quand Marseille l’achète, c'était déjà cher à l’époque. Il ne valait pas cette somme. Marseille avait payé un potentiel (…) Avec le ballon, il a une qualité certaine de puissance et de dribble. Mais il n'a pas progressé dans la finition, c’est encore le point qu’il doit travailler . Mais il est mieux sur les derniers matchs. Il est quand même remplaçant mais a fait de bonnes entrées. Il est en concurrence avec Victor Sá (ex-Wolfsburg). Pour l’instant, il reste remplaçant, mais on sent que les supporters étaient contents de ses dernières performances. Il faudrait qu’il marque, ça lui permettrait de gagner un peu en confiance. Botafogo va jouer la Copa Sudamericana (équivalent de la Ligue Europa sud-américaine) et le championnat, donc il va potentiellement avoir du temps de jeu. A voir s’il arrive à montrer de belles choses », assure le journaliste basé au Brésil pour RMC avant d’en rajouter une couche.

Luis Henrique en difficulté au Brésil