Mbappé - Messi : Le PSG peut vraiment tout perdre

Axel Cornic

Comme après chaque échec en Ligue des Champions, des changements en profondeurs sont annoncés au Paris Saint-Germain. Mais cette fois, ils pourraient concerner certaines des plus grandes stars de l’effectif puisque Lionel Messi et Neymar sont annoncé proches d’un départ et leur coéquipier Kylian Mbappé pourrait bien décider de claquer la porte du projet QSI.

La fin de la MNM est annoncée, mais cela ne semble pas faire peur au PSG. A Doha, on semble en effet de moins en moins tenté par une prolongation de Lionel Messi, dont le contrat se termine en juin prochain. Pour Neymar, la situation de l’été dernier devrait se répéter, avec Luis Campos qui pourrait lui chercher un nouveau club.

Messi - PSG : Surprise, il réclame un coup de tonnerre https://t.co/n2kWLwpEQi pic.twitter.com/TwWxRimQui — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Le PSG veut offrir un gros mercato à Mbappé

L’idée serait donc de garder uniquement Kylian Mbappé, pour ainsi repartir sur un tout nouveau projet avec lui. D’ailleurs, nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos souhaite lui offrir des nouveaux compères en attaque, avec notamment Rafael Leao. Du côté de RMC Sport on parle plutôt de Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ou encore Harry Kane.

Qui pourrait claquer la porte !

Mais la star française a-t-elle vraiment envie de poursuivre sa carrière au PSG ? Son contrat se termine dans un peu plus d’un an et ce ne sont pas les derniers mois qui vont le convaincre de rester. Tuttosport laisse entendre que l’échec en Ligue des Champions a laissé des traces chez Kylian Mbappé, qui commence à avoir des gros doutes concernant les capacités du PSG à s’imposer au niveau européen.

En partie à cause de Lionel Messi ?