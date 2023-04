Zidane, Hakimi... Toutes les infos du 26 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

OM : Coup de tonnerre pour l'avenir de Longoria ? La réponse

Si l'OM est actuellement 2ème de Ligue 1, le club phocéen peut encore tout perdre et ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Un scénario qui serait alors fatal pour Pablo Longoria ? Journaliste pour RMC , Florent Germain a expliqué pour BFM Marseille qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir pour l'avenir du président de l'OM : « Je ne pense pas que son avenir serait remis en cause s’il y avait une 4ème place mais il vaut mieux être 2ème ».



Messi a tranché pour son mercato

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi n'a toujours pas officiellement annoncé sa décision pour son avenir. Le doute persiste concernant l'Argentin, annoncé entre une prolongation à Paris et un retour au FC Barcelone. Mais voilà que selon Florent Torchut, la priorité de Messi serait claire : il voudrait continuer avec le PSG. Reste maintenant à trouver un terrain d'entente avec Luis Campos et cela ne s'annonce pas si simple étant donné que le septuple Ballon d'Or aurait certaines conditions.



Zidane de retour au Real Madrid ?

De quoi sera fait l'avenir de Zinedine Zidane ? Actuellement à la recherche d'un nouveau club, l'entraîneur français est annoncé un peu partout. Le PSG, la Juventus... Zidane aura le choix. A moins qu'il n'opte à nouveau pour le Real Madrid ? D'ailleurs, selon les informations de la Cadena Ser , la direction merengue estimerait que Zizou accepterait de revenir si une offre lui était formulée.



Un buteur conseillé à l'OM

Alors que Valentin Castellanos a flambé avec Gérone face au Real Madrid ce mardi, son nom aurait été soufflé à l'OM. En effet, pour L'Equipe , Maxime Chanot, coéquipier de l'Argentin lorsqu'il jouait à New York City, a révélé : « J'en ai parlé à plusieurs personnes à l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas s'ils se sont intéressés de plus près à lui ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il colle parfaitement au profil du club. C'est un buteur efficace et un mec qui ne lâche rien sur le terrain. Il me fait penser à Alexis Sanchez avec 10 ans de moins ».



Hakimi vendu par le PSG cet été ?