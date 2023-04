Transfert à 150M€ au PSG, une offre va partir

Amadou Diawara

En plus de Rafael Leão, le PSG a coché le nom de Victor Osimhen pour renforcer son attaque cet été. Toutefois, le Napoli refuse de laisser filer son numéro 9 lors du prochain mercato. Et pour refroidir les ardeurs du PSG, les Azzurri prévoiraient d'offrir un nouveau contrat à Victor Osimhen.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG souhaite s'attaquer à Rafael Leão lors du prochain mercato estival. En plus du pensionnaire de l'AC Milan, Victor Osimhen serait également dans le collimateur de Luis Campos. Et malheureusement pour le conseiller football du PSG, le Napoli serait déterminé à conserver son numéro 9, qui serait évalué à 150M€ environ d'après Sky Allemagne .

Une réunion programmée entre Osimhen et le Napoli

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , la direction de Naples refuserait de laisser filer Victor Osimhen, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025. Ainsi, pour repousser les avances du PSG, les Azzurri auraient monté un plan.

Naples va offrir un nouveau contrat à Osimhen