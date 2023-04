Le PSG veut faire un cadeau à Mbappé, une offre est partie

Pierrick Levallet

Cherchant à combler Kylian Mbappé, le PSG compterait recruter dans le secteur offensif cet été. Luis Campos aurait ainsi placé plusieurs joueurs sur la liste. On peut notamment y retrouver le nom de Rafael Leao, qu'il connaît très bien. Toutefois, l'AC Milan ne compterait pas le laisser filer aussi facilement et serait donc passé à l'action pour le prolonger.

Depuis le début de saison, le PSG manque de solutions dans certains secteurs, notamment en attaque. Luis Campos compterait donc remédier à ce problème dès cet été afin d'entourer au mieux Kylian Mbappé pour le prochain exercice. Le conseiller football parisien préparerait déjà son recrutement pour le mercato estival. Il aurait prévu d’attirer de nouveaux joueurs offensifs dans la capitale, et il aurait même placé quelques noms sur sa liste.

Transfert à 150M€ pour Mbappé, cette opération va sauver le PSG https://t.co/dDWHru1XFs pic.twitter.com/YbZKK3nXX2 — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Le PSG en pince pour Rafael Leao, mais...

Parmi les joueurs ciblés par Luis Campos, on peut retrouver un certain Rafael Leao. Le conseiller football parisien le connaît plutôt bien puisque c’était lui qui l’avait fait venir au LOSC, avant qu’il ne se révèle puis explose à l’AC Milan. Le10Sport.com a donc révélé en exclusivité que le PSG était particulièrement intéressé par l’international portugais, qui permettrait à Kylian Mbappé de retrouver son poste préférentiel sur un côté en cas de signature dans la capitale. Toutefois, l’AC Milan ne compterait pas laisser filer son joyau aussi facilement, alors que son contrat expire en juin 2024. Le pensionnaire de Serie A serait d’ailleurs passé à l’action pour le convaincre de rester.

L'AC Milan a dégainé pour le prolonger