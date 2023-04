PSG : En colère, Mbappé veut éjecter un joueur du vestiaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG l’été dernier et prêté avec option d’achat du côté de la Juventus Turin, rien ne s’est vraiment passé comme prévu pour Leandro Paredes. Le milieu de terrain argentin devrait donc revenir au Parc des Princes en fin de saison, sauf que plusieurs cadres, à l’image de Kylian Mbappé, ne souhaitent pas le voir rester et vont tenter de l’éjecter.

Dès son arrivée au poste de conseiller sportif du PSG l’été dernier, Luis Campos avait du pain sur la planche, et le dirigeant portugais avait réussi à dégraisser la masse salariale du club de la capitale en poussant de nombreux éléments indésirables en prêt : Julian Draxler (Benfica), Layvin Kurzawa (Fulham), Abdou Diallo (RB Leipzig), Georginio Wijnaldum (AS Rome) ainsi que Leandro Paredes (Juventus Turin) ont été concernés, au même titre que Keylor Navas six mois plus tard, qui a été prêté au club anglais de Nottingham Forrest en janvier.

Grosse annonce sur ce transfert réclamé par Mbappé, le PSG peut souffler https://t.co/6x2NzqgReM pic.twitter.com/quKrUdZiBt — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Paredes va revenir au PSG

Pour différentes raisons, qu’elles soient sportives ou physiques étant donné qu’il a enchainé les pépins ces derniers mois, Leandro Paredes ne sera pas conservé par la Juventus l’été prochain. Le club bianconero dispose pourtant d’une option d’achat fixée à 20M€, mais l’état de forme affiché par le milieu de terrain argentin de 28 ans n’a pas convaincu. Et la presse français est unanime : comme l’ont révélé Le Parisien et L’EQUIPE mardi, Paredes retournera au PSG en fin de saison, où son contrat court jusqu’en 2024.

Mbappé n’en veut plus