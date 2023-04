Transfert à 20M€ au PSG, le verdict est tombé

Thomas Bourseau

Le PSG aurait pu se montrer confiant quant au transfert définitif de Leandro Paredes à la Juventus au moment du prêt convenu avec la Vieille Dame l’été dernier. Mais il n’aura pas lieu selon Le Parisien. Pas de quoi redistribuer les cartes du point de vue du PSG. Explications.

De par son statut et sa cote sur le marché des transferts, le PSG aurait pu logiquement avoir quelques certitudes sur la suite du prêt de Leandro Paredes. Poussé vers la sortie l’été dernier, celui qui allait devenir champion du monde avec Lionel Messi et l’ Albiceleste signait à la Juventus un prêt d’une saison avec option d’achat non obligatoire avoisinant les 20M€.

Le PSG tombe de haut, le coup Paredes est voué à l’échec

Néanmoins, pour des raisons physiques et sportives, il se pourrait que Leandro Paredes finisse par ne pas rallonger son séjour dans le Piémont. C’est du moins l’information divulguée par Le Parisien ces dernières heures. Selon le journal, l’option d’achat convenue entre le PSG et la Juventus ne sera pas levée à l’issue du prêt en question.

Le PSG ne change pas son fusil d’épaule pour Paredes