PSG : Mourinho annonce son départ et sa prochaine destination

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, José Mourinho serait dans le collimateur du PSG, qui pourrait se débarrasser de Christophe Galtier à l'issue de la saison. Actuellement à l'AS Rome, le Special One aurait décidé de quitter son domicile. Mais malheureusement pour le PSG, José Mourinho aurait l'intention de déménager pour se rapprocher du centre d'entrainement des Giallorossi.

En difficulté au PSG depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier pourrait ne plus faire long feu à Paris. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin, le technicien parisien pourrait être remercié par sa direction à l'issue de cette saison.

Ejecté du PSG, il peut planter Mbappé sur le mercato https://t.co/W9utFGnNsg pic.twitter.com/42vmBB9egi — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Mourinho a annoncé son départ de son logement

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier, le PSG aurait inscrit plusieurs noms sur ses tablettes, dont Zinedine Zidane, Thiago Motta ou encore José Mourinho. En ce qui concerne le Special One , il aurait décidé de déménager. Mais malheureusement pour le PSG, il compterait rester à Rome.

José Mourinho veut se rapprocher de Trigoria