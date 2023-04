Mbappé l’attend au PSG, une annonce tombe pour son transfert

Hugo Chirossel

L’été prochain, une des priorités du PSG sera de recruter un attaquant afin d’épauler Kylian Mbappé. Dans cette optique, plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines, notamment celui d’Harry Kane. Âgé de 29 ans, l’international anglais est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Tottenham. Ryan Mason, entraîneur intérimaire des Spurs, s’est exprimé sur l’avenir de son joueur en conférence de presse.

Comme indiqué par Le 10 Sport , le PSG va se lancer à la recherche d’un attaquant lors du prochain marché des transferts. En ce sens, Luis Campos apprécie énormément Rafael Leao, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AC Milan. Un joueur qu’il connait bien, puisque c’est lui qui l’avait recruté au LOSC en 2018.

Le PSG suit Harry Kane

Mais le PSG aurait d’autres pistes en tête. D’après les informations du Parisien , l’une d’elles mènerait à Harry Kane. L’international anglais, meilleur buteur de l’histoire des Three Lions , est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Tottenham. Alors que les Spurs se déplacent sur la pelouse de Manchester United jeudi, Ryan Mason, entraîneur intérimaire, était présent ce mercredi en conférence de presse.

« Les rumeurs sont des rumeurs »