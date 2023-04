Le premier transfert du mercato est annoncé, le PSG prêt à dégainer

Axel Cornic

On ne sait plus où donner de la tête en cette fin de saison, avec d’innombrables noms qui sont annoncés au Paris Saint-Germain en vue de la saison prochaine. C’est le cas avec Nicolo Barella, qui semble avoir séduit les dirigeants et qui pourrait bien devenir l’un des premiers gros coups de l’été de Luis Campos... pour le plus grand bonheur de Marco Verratti !

Ces dernières semaines, plusieurs sources ont évoqué une volonté forte de la part des dirigeants du PSG de dessiner un effectif à majorité française. Pourtant, cela n’empêche pas Luis Campos d’aller voir ailleurs, puisqu’il aurait jeté son dévolu sur un certain Nicolo Barella pour renforcer le milieu de terrain.

Le PSG a la pression pour Messi, un plan B est dévoilé https://t.co/z71zZ2JBzY pic.twitter.com/o4r1L6doxw — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Une offre qui peut arriver à tout moment

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , une menace imminente planerait au-dessous de l’Inter, qui craint un départ de son joueur en ce mercato estival. Une offre du PSG pourrait en effet arriver à tout moment, avec Nicolo Barella qui serait évalué entre 60 et 70M€.

Verratti, premier sponsor de Barella

Le quotidien assure que ce transfert pourrait faire un heureux au PSG, avec Marco Verratti. Ce dernier militerait pour l’arrivée de son compatriote, persuadé qu’il a le profil parfait pour enfin stabiliser l’entrejeu parisien, très critiqué au cours des derniers mois.