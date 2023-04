Mercato : La révolution est annoncée à l’étranger, énorme danger pour le PSG

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain aurait coché un nom pour renforcer son entrejeu, celui de Nicolo Barella. Milieu de l’Inter et de la Squadra Azzurra, il possède un profil très recherché et qui manque actuellement à l’équipe parisienne... qui n’est toutefois pas la seul à vouloir le recruter cet été ! Jürgen Klopp planifie également des gros changements et souhaiterait l’attirer du côté de Liverpool.

Considéré comme l’un des meilleurs milieux de Serie A depuis plusieurs années déjà, Nicolo Barella pourrait franchir un palier cet été. Le PSG souhaiterait effet lui offrir un gros contrat et à Paris, il pourrait retrouver ses compatriotes Gianluigi Donnarumma et surtout Marco Verratti, duquel il serait particulièrement proche.

Le PSG prêt à récréer le milieu champion d’Europe 2021

Et l’Italien du PSG semble déjà avoir été alerté par ce dossier, puisque La Gazzetta dello Sport a récemment expliqué qu’il serait le premier soutien d’un transfert de Nicolo Barella ! A quelques semaines du mercato estival, Verratti militerait vraisemblablement pour l’arrivée du joueur de l’Inter, persuadé qu’il est bien l’homme qu’il faut au milieu parisien.

Liverpool, principal adversaire dans le dossier Barella

Il faudra toutefois se méfier de Liverpool ! D’après les informations du quotidien, Jürgen Klopp se préparerait à un véritable exode au milieu de terrain avec les départs de Naby Keita, d’Alex Oxlade-Chamberlain, d’Arthur ou encore de James Milner. Pour les remplacer, il aurait exhorté ses dirigeants à miser gros sur Barella... et ainsi le souffler au PSG.