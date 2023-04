Transferts XXL au PSG, cette annonce en privé lourde de sens

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis l’arrivée du Qatar dans la capitale, le PSG est passé dans une autre dimension en apparaissant notamment en position de force sur le mercato grâce à sa puissance financière. De quoi lui permettre d’agir librement sans vraiment se soucier de la concurrence comme l’estime le recruteur d’un autre club.

Avec le Qatar, le PSG est revenu sur le devant de la scène en réalisant notamment certains transferts historiques sur le mercato. Neymar est ainsi devenu le joueur le plus cher de l’histoire, son arrivée au PSG étant estimée à 222M€, tandis que Kylian Mbappé suit derrière, pour 145M€ + 35M€. La formation parisienne peine en revanche à dénicher de jeunes talents inconnus du grand public, Marco Verratti étant l’une des exceptions.

Le cas particulier du PSG

Et pour cause, la cellule de recrutement du PSG semble moins développée que celles d’autres formations européennes, et ce même si les récents directeurs sportifs passés au club, dont Luis Campos, ont tenté d’améliorer l’organisation du club.

« Ils ont l'argent pour acheter des joueurs connus de tous, pas besoin d'aller plus loin »