Mercato : La pression monte pour Messi, un proche déballe tout

Et si Lionel Messi revenait au FC Barcelone cet été ? Xavi Hernandez n’échappe jamais à cette question dernièrement en conférence de presse. Ami de l’attaquant du PSG, l’entraîneur du Barça s’est lâché en conférence de presse.

Lionel Messi ne cesse d’animer le marché des transferts. Alors que le mercato arrive à grands pas, le septuple Ballon d’or voit son contrat arriver à expiration le 30 juin prochain au PSG. L’occasion pour la presse de mettre le feu à ce dossier. D’une prolongation de contrat délicate au Paris Saint-Germain à une offre légendaire saoudienne en passant par la Major League Soccer… Les options semblent multiples pour Messi, mais la principale reste un retour au FC Barcelone d’après divers médias.

«Nous ne savons pas s'il va arriver ou non»

Comme ce fut le cas lors de ses derniers points presses, Xavi Hernandez n’a pas pu échapper aux questions sur l’éventuel retour de son ami et ancien coéquipier au FC Barcelone. « En ce qui concerne Leo (ndlr Messi), nous ne savons pas s'il va arriver ou non. C'est trop tôt. Nous sommes concentrés sur le Betis et sur le fait de gagner ce championnat, cela nous donnerait beaucoup de stabilité. Nous parlerons d'éventuels recrutements lorsque nous aurons gagné la Liga ».

«La réunion avec la Liga ? Il ne s'agit pas seulement de l'arrivée possible de Leo»