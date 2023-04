PSG : Catastrophe, ce projet pour Mbappé tombe à l’eau

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival, Harry Kane est déjà particulièrement courtisé par le PSG, Manchester United et le Bayern Munich. Néanmoins, Tottenham aurait déjà prévu de fermer la porte à double tour bien que sa situation contractuelle puisse conduire à un départ en tant qu’agent libre à l’été 2024.

Harry Kane à la pointe de l’attaque du PSG avec Kylian Mbappé en soutien ? Pour The Athletic, Mauricio Pochettino affirmait à l’automne dernier que ses deux anciens joueurs formeraient une paire complémentaire au Paris Saint-Germain. D’après Le Parisien, le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024, serait la priorité absolue du comité de direction du PSG dans le secteur offensif.

«La situation contractuelle n'évolue pas pour l'instant»

Néanmoins, Tottenham n’aurait nullement l’intention de vendre leur grande star à la prochaine intersaison, bien que sa situation contractuelle devienne critique et que le mercato à venir pourrait être la dernière chance des Spurs d’encaisser un joli chèque avec son transfert. « A ma connaissance, la situation contractuelle n'évolue pas pour l'instant. La position de Tottenham est la suivante : nous ne voulons pas vendre Harry Kane, nous n'y pensons même pas pour le moment parce que notre priorité est de renouveler son contrat, même si cela signifie qu'il s'agit de sa dernière saison, même si cela signifie qu'il faut le faire tardivement ». a confié David Ornstein lors de l’émission Rio Ferdinand Presents Five sur YouTube .

«Il est plus précieux pour nous que de recevoir une indemnité de transfert»