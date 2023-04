Mercato : De gros coups proposés à l'OM !

Florian Barré

Dans l’optique de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine et d’une possible qualification en Ligue des champions, l’OM se penche déjà sur de nombreux dossiers. Si Folarin Balogun ou encore Timothy Weah ont été annoncés dans le viseur des Phocéens selon les dernières rumeurs, il arrive visiblement que ça marche aussi dans l'autre sens et qu'on propose des coups à l'OM.

Actuel 2e de Ligue 1 derrière le PSG avec un point d’avance sur le RC Lens, l’OM est bien parti pour être en Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. La progression flagrante du club olympien n’est pas passée inaperçue et les Phocéens attisent les convoitises.

L’OM reçoit des appels

D’après les informations de RMC Sport , l’OM recevrait beaucoup de propositions de joueurs et si rien ne dit que les Olympiens répondront favorablement aux avances de ces derniers, parfois il y a matière à réflexion. C’est le cas pour Wilfried Zaha par exemple qui a aussi été proposé au PSG.

L’OM a raté un gros coup