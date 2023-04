Coup de pression dans le vestiaire du PSG, il dit tout

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme souvent depuis le début de l’année, le PSG s’est relâché vendredi dernier sur la pelouse d’Angers, permettant au SCO de mettre la pression sur l’équipe de Christophe Galtier (2-1). Une prestation qui n’a pas été du goût de l’entraîneur comme il l’a reconnu en conférence de presse, avec un message envoyé au vestiaire.

En cette année 2023, le PSG a pris l’habitude de se relâcher durant ses matches, et cela s’est à nouveau fait remarquer vendredi dernier sur la pelouse d’Angers. Menant de deux buts à la pause grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le club de la capitale s’est endormi en seconde période, permettant à Sada Thioub de trouver le chemin des filets dans les dernières minutes (87e). Ce qui n’a clairement pas été au goût de Christophe Galtier, qui avait pourtant alerté ses joueurs.

« Je leur ai dit qu'on ne peut pas jouer qu'une période »

« Je leur ai dit le lendemain, le samedi matin, qu'on ne peut pas jouer qu'une période. Ce n'est pas spécialement une question d'envie mais de jouer vers l'avant, de casser les lignes sur les premières passes. Je suis revenu sur cette deuxième période à Angers parce qu'on a fait la différence et on aurait dû montrer autre chose. On a fait du pousse-ballon, sans faire beaucoup d'efforts. Il y a une notion de plaisir et il est plus fort quand on a la mainmise sur le match », a confié Christophe Galtier, relayé par RMC .

«On a très peu joué vers l'avant »