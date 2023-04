Un grand projet vire à l’échec, le PSG s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà au cœur des critiques, Christophe Galtier est pointé du doigt pour sa gestion des jeunes joueurs au Paris Saint-Germain, qui disposent d’un temps de jeu famélique ces dernières semaines. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du club de la capitale s’est prononcé sur son utilisation des titis.

À son arrivée, Christophe Galtier avait décidé d’accorder sa confiance aux jeunes les plus prometteurs du PSG, après une année et demie de frustration sous Mauricio Pochettino, incitant notamment Edouard Michut et Xavi Simons à plier bagage. Certaines pépites parisiennes ont ainsi pu prendre part aux entraînements avec les professionnels, en faisant quelques apparitions en match. C’est évidemment le cas de Warren Zaïre-Emery, promis à un grand avenir et qui a su profiter des absences. Mais depuis l’élimination du PSG en Ligue des champions, les titis du club doivent se contenter d’un temps de jeu famélique, et cela vaut également pour Zaïre-Emery ou Hugo Ekitike, recruté l’été dernier.

Zaïre-Emery, Ekitike... Ils ont disparu

L’ancien attaquant du Stade de Reims, dont le transfert avoisinant 36M€ sera acté à l’issue de la saison, n’a pas disputé la moindre minute depuis trois matches. Habitué à profiter des méformes des milieux de terrain cette saison, Warren Zaïre-Emery est quant à lui entré à la 88e minute contre Lens et Angers. Ismaël Gharbi, lui, est apparu sept minutes contre l’OL le 2 avril. Titulaire ce jour-là face aux Gones , El Chadaille Bitshiabu n’a disputé que quatorze minutes depuis. Une gestion qui fait parler, alors que Christophe Galtier n’échappe déjà pas aux critiques après la saison réalisée par le PSG.

« Être dans le groupe, c'est un grand privilège »

Présent en conférence de presse avant la réception de Lorient dimanche, l’entraîneur du PSG s’est expliqué : « Ils ont un privilège énorme: c'est de pouvoir s'entraîner tous les jours avec des joueurs d'un niveau incroyable, c'est aussi ça la progression pour savoir ce qu'on doit faire à l'entraînement. Ils sont très souvent aussi sur la feuille de match. Ils manquent de temps de jeu avec leurs catégories mais partager des préparations de match, être dans le groupe, c'est un grand privilège. Avoir des minutes de jeu au PSG, c'est difficile. C'était une réelle volonté d'intégrer nos meilleurs jeunes. Ils ont été omniprésents durant les séances, a répondu le technicien parisien », relayé par RMC.

« On ne doit pas laisser des points parce qu'on intègre des jeunes »