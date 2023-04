PSG : Excellente nouvelle pour Neymar

Thibault Morlain

Touché à la cheville face au LOSC, Neymar a dû se faire opérer et mettre un terme à sa saison. Le Brésilien est désormais en rééducation afin de revenir dans les meilleures conditions pour l'exercice suivant. Dans quel état est alors le numéro 10 du PSG ? Le club parisien a fait un point ce jeudi sur Neymar.

Encore une fois, une grosse blessure est venue plomber Neymar au PSG. Cette fois, c'est à la cheville que le Brésilien s'est blessé. Et ça a été assez pour l'obliger à passer par la case opération et mettre un terme à sa saison. Désormais, Neymar regarde donc pour l'exercice 2023-2024 et pour le moment, sa rééducation semble bien se passer.

La botte d'immobilisation retirée à Neymar

Ce jeudi, le PSG a publié un communiqué pour donner des nouvelles de Neymar. On peut alors y lire concernant le joueur de Christophe Galtier : « Neymar Jr est de retour au Centre d’entraînement. Le staff médical du Paris Saint-Germain et les chirurgiens l’ayant opéré ont procédé ce jour au retrait de sa botte d’immobilisation ».

« Les examens sont rassurants »