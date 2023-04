Mercato : Surprise, Neymar reçoit un appel de l’étranger

Axel Cornic

Comme l’été dernier, Neymar ne semble pas vraiment intouchable au Paris Saint-Germain, bien au contraire ! La saison du Brésilien a été une nouvelle fois décevante, en dépit de six très bons premiers mois et du côté de Doha, on souhaiterait toujours se débarrasser d’un immense salaire devenu désormais un véritable poids pour les caisses du PSG.

Non, Neymar et le PSG n’ont pas vraiment recoller les morceaux. Après un été agité ou le club de la capitale a essayé sans succès de trouver un nouveau club à son joueur, l'histoire devrait se répéter, même si sa blessure à la cheville pourrait compliquer les choses.

PSG : Lionel Messi réclame une fortune, «ça ne me choque pas» https://t.co/4ROe5KaBKJ pic.twitter.com/GB4lYDBWZF — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

La PSG va devoir trouver une solution

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le PSG va quoi qu’il arrive tenter sa chance et reproposer Neymar sur le marché des transferts lors du mercato estival qui approche. Et comme il y a quelques mois, une seule solution semble se présenter avec la Premier League.

Manchester United lance un appel à Neymar

L’été dernier, ça n’avait pas marché avec Chelsea... mais cette fois un autre cador anglais pourrait se laisser tenter ! D’après les informations du quotidien italien, Manchester United ferait les yeux doux à Neymar et serait vraisemblablement très intéressé par son arrivée.