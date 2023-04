PSG : C’est annoncé, le Qatar lance l’opération Neymar

Axel Cornic

Cette saison pourrait bien être celle de trop pour Neymar, qui depuis la Coupe du monde a montré un visage très décevant au Paris Saint-Germain. Sa blessure à la cheville et l’opération qui a suivi n’ont forcément pas arrangé la situation et comme l’été dernier, la star brésilienne pourrait bien être poussée vers la sortie par son club. Reste à voir si cette fois, un départ pourra être bouclé...

C’est l’un des grands serpents de mer du PSG ce dernières années. Lorsque le mercato estival commence à pointer le bout de son nez, les rumeurs autour de l’avenir de Neymar fusent. Cette fin de saison ne fait pas exception et le Brésilien semble une nouvelle fois être l’indésirable numéro 1 à Paris, après une deuxième partie de saison catastrophique et une nouvelle blessure à la cheville.

Le PSG souhaiterait toujours se débrasser de Neymar

Lors de l’été dernier, le PSG avait déjà essayé de se débarrasser d’un joueur devenu beaucoup trop encombrant au fil des années. Certains ont d’ailleurs annoncé que cela avait directement été influencé par la prolongation de Kylian Mbappé, qui aurait validé un départ de celui qui avait rejoint le PSG à ses côtés, en 2017. Neymar aurait ainsi été proposé en Premier League et notamment à Chelsea, mais n’a finalement jamais été vraiment proche d’un départ.

Après Chelsea, place à Manchester United ?