Neymar : Il annonce une catastrophe pour le PSG

Depuis 2017 et son arrivée au PSG, Neymar doit faire avec de grosses blessures. De quoi éloigner des terrains le Brésilien pendant un long moment et ça a encore été le cas cette saison. En effet, blessé à la cheville, Neymar ne rejouera pas avec le PSG. Et s'il est passé par la case opération pour remédier à ses pépins, Rolland Courbis redoute le pire.

Blessé à la cheville contre le LOSC, Neymar est absent depuis un moment déjà. Et le joueur du PSG ne rejouera pas cette saison puisqu'elle est terminée pour lui. En effet, le Brésilien a dû se faire opérer et Neymar prépare donc d'ores et déjà son retour pour la saison prochaine. Le tout sans blessure à l'horizon ? Pas sûr...

« Tu ne peux pas penser que ça va s'arrêter »

Pour le podcast After Paris , Rolland Courbis s'est confié sur le cas de Neymar. Et selon lui, malgré l'opération du joueur du PSG, les blessures pourraient à nouveau venir le contrarier : « Avec mon expérience je me suis rendu compte qu'arrivé à un certain moment, certains joueurs, quand ils ont été très souvent blessés, tu ne peux pas penser que ça va s'arrêter ».

