«Ça me ferait vomir» : Le PSG le dégoute

Thibault Morlain

Historiquement, le PSG est lié au Parc des Princes, mais voilà qu'à l'avenir, cela pourrait changer. Ne pouvant pas racheter l'enceinte parisienne, les Qataris se sont portés candidats pour s'offrir le Stade de France. De quoi en faire réagir plus d'un, notamment d'anciens joueurs du PSG. C'est le cas de Jérôme Alonzo qui a fait part de son dégoût.

Bloqué par la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes, le PSG explore donc désormais d'autres options. Et cela pourrait alors amener le club de la capitale à jouer... au Stade de France. Les dirigeants qataris se seraient positionnés pour racheter l'enceinte basée à Saint-Denis. Mais c'est loin de faire l'unanimité...

PSG : Un changement historique dans les tuyaux, le Qatar est menacé https://t.co/3onXPfY8Kh pic.twitter.com/mCoDVWQnO1 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

« Le Parc, c’est ma vie »

Pour Le Parisien , Jérôme Alonzo, ancien joueur du PSG, a réagi à cette information d'un possible déménagement au Stade de France. Et ça ne lui plait clairement pas : « C’est simple, cela me ferait vomir de voir Paris jouer au Stade de France. Le Parc, c’est ma vie. J’ai une histoire d’enfance et d’homme avant même de joueur ici. Mon père, Pierre, y a travaillé et a créé le centre de formation ».

« Si Paris devait quitter le Parc, une partie de moi s’écroulerait »