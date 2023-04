Scandale au PSG, une plainte est déposée

Arnaud De Kanel

Encore un scandale qui frappe de plein fouet le PSG. Dans un entretien accordé au Parisien vendredi, le lobbyiste franco-algérien, Tayeb Benabderrahmane a dénoncé les agissements du Qatar, qualifiant son arrestation d'arbitraire. Pour rappel, il possédait des informations sur l'attribution du Mondial mais également sur Nasser Al-Khelaïfi. Les avocats du président du PSG sont sortis du silence.

Le PSG n'est pas au bout de ses surprises. Après l'affaire Galtier et les accusations de viol à l'encontre d'Achraf Hakimi, un scandale vient encore polluer l'environnement autour du club de la capitale. Cette fois-ci, cela concerne Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG est accusé par Tayeb Benabderrahmane d'avoir commandité son arrestation et sa séquestration. Le lobbyiste franco-algérien avait en sa possession des informations compromettantes sur Al-Khelaiïfi. Il a fait des révélations choquantes dans un entretien accordé au Parisien , obligeant les avocats du président du PSG à déposer une plainte.

Les grosses révélations de Benabderrahmane

« Le 13 janvier 2020, en pleine partie de tennis, je suis arrêté par une quinzaine d’agents sans qu’on m’explique les motifs. Je suis menotté et conduit à mon domicile où une perquisition est en cours, puis transféré vers un lieu inconnu. On m’installe dans une cellule de 2 m2 sans fenêtre avec la lumière allumée en permanence. Je suis régulièrement conduit dans une salle où, les yeux bandés et les mains entravées, je suis obligé de me tenir debout face à un mur plusieurs heures . Je devrais attendre plusieurs jours avant d’être interrogé. Ma libération n’a été possible qu’après la conclusion d’un accord en France entre mes avocats de l’époque et ceux de Nasser Al-Khelaïfi conclu le 10 juillet 2020. J’ai été forcé de remettre un grand nombre de supports numériques en ma possession contenant toutes mes recherches depuis 2015 (...) J’ai été broyé au nom d’une lutte de clans interne au Qatar », a notamment déclaré Tayeb Benabderrahmane au Parisien . De lourdes accusations démenties par les avocats de Nasser Al-Khelaïfi.

«M. Nasser Al-Khelaïfi nous a chargés de porter plainte en diffamation»