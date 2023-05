PSG : Incroyable rebondissement pour l’avenir de Messi ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une belle saison en Ligue 1, Lionel Messi n’a toujours pas su faire la différence en Ligue des Champions. Son contrat avec le PSG prendra fin le 30 juin prochain et pour le moment, son avenir est encore incertain. Outre Paris et le FC Barcelone, d’autres équipes européennes pourraient débarquer dans ce dossier prochainement.

C’est un dossier qui va encore animer l’été du PSG. Deux ans après son arrivée à Paris, Lionel Messi arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain et pour le moment, son avenir est toujours incertain. Une prolongation a souvent été évoquée mais ces derniers temps, Messi s’éloigne petit à petit du PSG.

«Léo est heureux dans le vestiaire»

« Je sais que 'Léo', la direction sportive (Luis Campos, ndlr) et le président (Nasser Al-Khelaïfi) échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants des discussions parce que je veux rester concentré sur l’équipe et les matchs. Quant à savoir si Leo doit être là la saison prochaine… je l’ai déjà dit, c’est aussi la volonté des uns et des autres. Je sais qu’ils discutent, Léo est heureux dans le vestiaire », rappelait Christophe Galtier en mars dernier, en restant prudent sur ce dossier.

«En colère» : Cauchemar au PSG, le vestiaire se lâche https://t.co/PfMTyHrrxO pic.twitter.com/2BvRO1mHcM — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Le PSG, Barcelone… mais pas que