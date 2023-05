Galtier poussé dehors, le vestiaire du PSG vend la mèche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, le PSG a connu sa neuvième défaite de l’année 2023, contre le FC Lorient (1-3) sur la pelouse du Parc des Princes. Un revers supplémentaire qui fait tache dans la saison parisienne, et qui accentue les critiques sur l’entraîneur Christophe Galtier. Pour autant, ce dernier disposerait toujours de la confiance des ses joueurs à en croire Gianluigi Donnarumma.

Alors que l’on pensait le titre quasi acquis pour le PSG, il pourrait encore y avoir du suspense en Ligue 1. Quelques heures avant la victoire de l’OM contre Auxerre (2-1), le club de la capitale s’est incliné sur sa pelouse face au FC Lorient (1-3), ne disposant plus que de cinq points d’avance sur son dauphin phocéen.



Le départ de Galtier toujours réclamé

C’est la neuvième défaite du PSG cette année, de quoi forcément accentuer les critiques sur Christophe Galtier, dont le départ est déjà réclamé par beaucoup d’observateurs. « Je crois qu’à la place du coach du PSG, devant une telle prestation de mon équipe, je démissionne et je pars en vacances très loin », a notamment lâché après le match le journaliste Daniel Riolo sur Twitter . Pour l’heure, le départ de Christophe Galtier n’est pas d’actualité comme vous l’a récemment révélé le10sport.com. D’ailleurs, le technicien parisien disposerait encore de la confiance de ses joueurs.

« Il y a trop de critiques sur le coach et ça ne nous plaît pas »