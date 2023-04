Surprise, la presse italienne prédit un séisme à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un nouveau coup de tonnerre pourrait s'abattre sur l'OM. Alors que le départ de Jorge Sampaoli avait chamboulé l'intersaison du club marseillais l'année dernière, un nouveau départ pourrait perturber la préparation des joueurs dans les prochains mois. A en croire la presse italienne, Igor Tudor figurerait parmi les favoris pour succéder à Massimiliano Allegri à la Juventus.

Entraîneur de l'OM depuis l'été 2022, Igor Tudor est parvenu à convaincre après des débuts délicats. A tel point que son départ durant l'été prochain pourrait être regretté par une large partie du vestiaire, mais aussi du Vélodrome. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais le technicien croate reste évasif sur son futur à l'OM. « Je ne veux pas parler du futur. Je veux juste me concentrer sur le match de dimanche. Je n’aime pas parler de ces choses-là de manière publique. De par mon expérience, je crois que c’est mieux de voir ces choses-là en interne. On n’en parle pas de manière publique surtout avant la fin de la saison » avait-il déclaré au début du mois d'avril. Et la presse italienne lâche une information, qui pourrait être lourde de conséquences.

Tudor ciblé par la Juventus, ça se confirme

Selon les informations de Tuttosport, Igor Tudor serait ciblé par la Juventus en cas de départ de Massimiliano Allegri en fin de saison. Pour le club italien, le technicien croate coche toutes les cases. Ancien coach du Hellas Vérone, il connaît parfaitement le championnat italien et son jeu offensif plaît aux dirigeants transalpins, et ce depuis plusieurs mois.

Un intérêt qui ne date pas d'hier