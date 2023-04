Guendouzi : Tout est révélé sur son transfert de l'OM

Thibault Morlain

Annoncé partant de l'OM ces derniers mois, Matteo Guendouzi n'avait finalement pas quitté le club phocéen. Un transfert qui ne devrait être que partie remise. En effet, si l'international français est sous contrat jusqu'en 2025, un départ ne cesse de se confirmer à l'approche du mercato estival. Entre l'OM et Guendouzi, le divorce se rapproche et voilà que des précisions ont été apportées à ce sujet ce vendredi.

Depuis le retour de la Coupe du monde, Matteo Guendouzi est dans une situation compliquée à l'OM. L'international français joue de moins en moins, lui qui n'a d'ailleurs pas été utilisé par Igor Tudor pour les dernières rencontres face à l'OL et Troyes. Alors que Guendouzi commencerait à s'impatienter de sa situation, cela pourrait que précipiter son départ de l'OM. « Ce qui se passera cet été, on n’y est pas encore. Il y aura des discussions, mais je suis heureux à l’OM. (...) Je suis très heureux à l’OM. On verra cet été », avait expliqué le joueur phocéen sur son avenir récemment.

L'OM va doubler sa mise avec Guendouzi

Il n'empêche que le transfert de Matteo Guendouzi cet été serait de plus en plus une certitude. L'OM pourrait se séparer de son milieu de terrain et cela permettrait alors au club phocéen de récupérer un joli chèque. Alors que Pablo Longoria avait acheté Guendouzi pour 12M€ à Arsenal, l'objectif serait de doubler la mise selon les informations de L'Equipe . Il faudrait donc tabler sur un transfert à minimum 24M€ pour le joueur de l'OM.

Direction l'Angleterre ?

Reste également à identifier la destination de Matteo Guendouzi. Et l'ancien joueur d'Arsenal pourrait faire son retour en Premier League. De l'autre côté de La Manche, le joueur de l'OM a ses partisans. Cela serait avant tout le cas d'Aston Villa, où Unai Emery serait très intéressé à l'idée de retrouver Guendouzi qu'il avait connu chez les Gunners. Mais ce n'est pas tout. West Ham et Newcastle auraient aussi un oeil sur l'international français. Le feuilleton Matteo Guendouzi ne fait que commencer...