Départ obligatoire du PSG, le gros conseil lâché à Mbappé

Thibault Morlain

L'été dernier, Kylian Mbappé faisait le choix de continuer avec le PSG et de prolonger ainsi jusqu'en 2024 avec le club de la capitale. Mais voilà que des questions se posent encore et toujours sur un possible transfert du crack de Bondy. Partira ? Ne partira pas ? Le feuilleton Mbappé anime le marché et voilà que le Parisien s'est vu conseiller tout simplement de faire ses valises.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé dispose également d'une année supplémentaire en option. Possiblement donc là jusqu'en 2025, le crack parisien pourrait également s'en aller avant. En effet, les rumeurs continuent de fleurir concernant un transfert de Mbappé. Alors que le Real Madrid n'est pas loin, ce feuilleton risque de faire énormément parler dans les semaines à venir. A voir maintenant ce que voudra faire Kylian Mbappé ? Aux yeux d'Emmanuel Petit, le joueur du PSG aurait tout intérêt à s'en aller pour devenir encore plus grand qui ne l'est déjà...

Le PSG dévoile sa stratégie pour le mercato https://t.co/aw2R9wcUBq pic.twitter.com/o9sK4XAIxw — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

« Il doit quitter le PSG »

Pour Legal Sports Book , le champion du monde 1998 s'est confié sur l'avenir de Kylian Mbappé. Emmanuel Petit a alors conseillé au joueur du PSG : « Si Mbappé veut gagner la Ligue des Champions, devenir le meilleur joueur du monde et gagner le Ballon d'Or, je pense qu'il doit quitter le PSG. Je pense que la porte reste ouverte pour lui au PSG, peut-être pas autant qu'il y a deux ans ».

« La prochaine saison pourrait être un tournant »