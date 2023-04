PSG : Ça bouge pour le transfert de Neymar !

Arnaud De Kanel

Il risque d'y avoir du mouvement au PSG cet été. Dans le but de renouveler son effectif, le club de la capitale va dégraisser et Neymar pourrait en faire les frais. En Angleterre, un club aimerait sauter sur l'occasion et le recruter.

Cela ne vous aura pas échappé, Neymar est porté disparu depuis la mi-février et sa blessure face au LOSC. Le numéro 10 brésilien a raté la deuxième partie de saison et 6 ans après sa signature, le PSG le pousserait vers la porte. Le club de la capitale s'est résigné sur le cas Neymar et ce dernier pourrait rebondir en Angleterre pour se relancer.

PSG : L’avenir de Messi réglé à «90%» ! https://t.co/Lx20fRCMyZ pic.twitter.com/JgbM2g64YW — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Blessure et polémique pour Neymar

Malgré un début de saison tonitruant, Neymar n'a pas tenu sur la durée. L'élimination du Brésil en Coupe du monde a marqué un tournant pour l'international auriverde qui est revenu à Paris dépité. Par la suite, il s'est donc gravement blessé et a enchainé avec une polémique où il était accusé de faire la promotion d'un casino en ligne. Lassé, le PSG veut s'en débarrasser et a peut-être trouvé preneur.

Chelsea est bien là