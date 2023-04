PSG : L’avenir de Messi réglé à «90%» !

Thibault Morlain

Alors que la saison se termine, Lionel Messi pourrait bien disputer ses derniers matchs avec le PSG. En fin de contrat avec le club de la capitale, l’Argentin n’a toujours pas prolongé et pourrait ne pas le faire. Un retour au FC Barcelone prend de plus en plus d’ampleur pour le septuple Ballon d’Or. Et visiblement, il serait quasiment acté que Messi portera le maillot blaugrana la saison prochaine.

Où jouera Lionel Messi pour la saison à venir ? Si l’Argentin est aujourd’hui au PSG, il est toutefois en fin de contrat pour le moment, aucun signe d’une prolongation. Bien que ça discuterait en interne, il n’y a aucun accord et le FC Barcelone veut en profiter pour faire revenir Messi gratuitement. Parti il y a deux ans de la Catalogne, le numéro 10 du Barça pourrait y revenir en héros, où Joan Laporta l'attend les bras ouverts afin de réaliser le rêve qu'il répète depuis plusieurs semaines, et ça ne cesse de se préciser.

Messi : Alerte au PSG, il lâche une annonce troublante https://t.co/hvUF6zQ1F4 pic.twitter.com/LayhBXH01T — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Xavi attend Messi au Barça

Le retour de Lionel Messi au FC Barcelone fait de plus en plus parler et on prendrait bel et bien le chemin de ce scénario. Tel serait en tout cas la pensée de Xavi, l’entraîneur du Barça. Pour la BBC , Guillem Balague a en effet expliqué à propos de l’avenir de Messi : « Xavi pense qu’il y a 90% de chances que le retour de Messi se produise et il lui a dit qu’il jouerait soit en milieu offensif dans un 4-3-3 ou à la pointe du diamant dans un 4-4-2 ».

« Messi est vu par Xavi comme une part intégrante de ses futurs plans »