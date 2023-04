PSG : Des énormes sacrifices sont réclamés à cette star

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Cette saison, Sergio Ramos est sûrement le défenseur le plus fiable du PSG. Mais le 30 juin prochain, le joueur espagnol arrivera au terme de son contrat et pour le moment, une prolongation ne semble pas imminente. Paris est prêt à le conserver, à condition qu’il accepte la rotation et qu’il baisse son salaire.

Le 30 juin prochain, au-delà de Lionel Messi, le PSG verra aussi Sergio Ramos quitter le club gratuitement si aucun accord n’est trouvé d’ici là. Après une première saison quasi blanche en raison des blessures, l’ancien international espagnol est devenu un titulaire très important dans la défense du PSG.

Le PSG prêt à le garder, mais…

Mais cet été, Sergio Ramos arrive en fin de contrat et pour le moment, son avenir n’est pas encore fixé. Nasser Al-Khelaïfi voudrait absolument le conserver rapporte L’Équipe mais le PSG ne le fera pas à n’importe quelles conditions. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Paris veut garder Ramos. Mais le salaire sera un détail important.

Il vit un nouveau drame, le PSG va le payer cher https://t.co/BqL0K3os6x pic.twitter.com/h3bXn53vUY — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

… il devra baisser son salaire

En effet, le PSG est prêt à le prolonger, à condition que Sergio Ramos baisse ses émoluments mais aussi qu’il accepte d’entrer dans une rotation plus importante. En clair, si Ramos n’est pas prêt à faire ces sacrifices, le PSG devrait s’en séparer cet été.