Il annonce la mort du PSG en direct

Le PSG pourrait changer de maison. Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, la direction du club parisien envisage de quitter la capitale pour rejoindre le Stade de France, située à Saint-Denis. Une perspective, qui effraye certains anciens de la formation comme Carlos Bianchi. L'Argentin estime qu'un déménagement pourrait s'apparenter à la fin du PSG.

Ici c'est Paris. Ce chant accompagne les matches du PSG depuis des décennies. Mais il pourrait apparaître désuet dans quelques mois. En effet, la direction parisienne envisage un déménagement après que la Mairie de Paris lui ait empêché de racheter le Parc des Princes. « Ma position est-elle irrévocable? Oui parce que vous savez, on avait ouvert la porte à la possibilité de vendre le stade à notre club. C'est vrai que dans le modèle économique des grands clubs, ils sont presque tous propriétaires et cet argument, on l'a bien sûr regardé (...) Il y a des prix qui doivent être fixés et doivent correspondre au bien. Quand, à l'issue de tout un processus durant lequel on a discuté et essayé d'évaluer ce que pouvait être le prix du Parc des Princes, le club a proposé 38 millions d'euros... je pense que le mot 'ridicule' est celui qui convient » a confié la Maire de Paris, Anne Hidalgo, douchant les espoirs du Qatar.

Le PSG vers un déménagement au Stade de France ?

Même si la priorité du PSG reste de trouver un accord avec la Ville de Paris, l'idée d'un déménagement se fait de plus en plus concret. Ce jeudi, la direction aurait déposé un dossier pour racheter le Stade de France, qui apparaît comme l'option la plus plausible. Mais certains anciens du club n'hésitent pas à monter au créneau pour dénoncer cette décision. C'est notamment le cas de Carlos Bianchi, légende du PSG.

« Si le PSG joue ailleurs, ce n’est plus le Paris Saint-Germain »